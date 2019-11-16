В октябре текущего года по сравнению с сентябрем в ценах на непродовольственные товары, таких как одежда и обувь, мебель и бытовая техника, холодильники, запчасти для автомобилей, обои, кирпич, пиломатериалы, ювелирные изделия наблюдалось повышение, в то время как цены на телевизоры, кондиционеры, мобильные телефоны, цемент, паркет и краски - понизились. Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары не происходило.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в течение месяца стоимость ремонта, чистки и аренды одежды, бытовой техники, ремонта автомобилей, обслуживания в ресторанах и кафе, цены на аренду квартир и воздушно-транспортные, железнодорожные и международные пассажирские перевозки снизились. Существенных изменений в ценах на другие платные услуги не произошло.

Отметим что, в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, цены на потребительские товары и услуги выросли на 2,6%, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - на 3,7%, непродовольственные товары - на 1,2%, платные услуги населению - на 2,2%.

Однако, в течение месяца такие продукты как рис, мука, манная и гречневая крупы, говядина и баранина, свежая рыба, копченая колбаса, нерафинированное молоко, сыр, йогурт, яйца, столовый маргарин, апельсины, бананы, виноград, орехи, огурцы, помидоры, перец, баклажан, лук, чеснок, картофель, фруктовые соки подорожали, тогда как макаронные изделия, вареная колбаса, стерилизованное и сгущенное молоко, сметана, сливочное масло, оливки, подсолнечное и кукурузное масло, лимоны, гранат, яблоки, груши, айва, киви, хурма, каштаны, капуста, морковь, свекла, фасоль, тыква, сахарный песок, кофе, чай, какао, водка и пиво подешевели.