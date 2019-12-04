В старину большинство городов Азербайджана старались укрепить свои владения мощными крепостными стенами, объединяя оборонительные башни в единый фортификационный ансамбль. Некоторые из таких городов-крепостей в целости и сохранности дошли до наших дней, другие же были восстановлены в ходе археологических раскопок, что, впрочем, нисколько не умаляет их исторической ценности.

Бакинская крепость

Старый Баку или Ичеришехер, обнесенный прочными каменными стенами, пожалуй, самая известная из крепостей Азербайджана, которая прекрасно сохранилась до наших дней. Очень сложно определить сегодня точный возраст этого укрепленного поселения, построенного нашими предками. В результате археологических раскопок установлено, что территория Ичеришехер была заселена еще в бронзовом веке, а в VIII-XI вв. здесь кипела городская жизнь, процветали ремесла и торговля, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Один из основных входов в Крепость - Парные крепостные ворота или "Гоша Гала Гапысы", именуемые также и Шемахинскими воротами. До конца XIX века Шемахинские ворота являлись единственными (их называли еще вратами Шаха Аббаса). После того, как второй ряд крепостных стен был снесен в конце XIX века врата второго ряда, именуемые вратами Зульфугар хана, были помещены рядом с Шемахинскими воротами. И, таким образом, появилось понятие "Парные крепостные ворота".

Крепость не раз терпела вражеские осады. Так, в 1723 году, когда военная эскадра российских войск, состоящая из 15 кораблей и возглавляемая адмиралом Матюшкиным подошла со стороны моря к городу и потребовала его сдачи, в ответ на отвергнутый ультиматум, русские корабли стали бомбить крепость. Один из снарядов угодил в минарет расположенной здесь Мечети Мухаммада и повредил его. В тот же миг поднялся сильный штормовой ветер и унес парусные суда русских далеко в море. Население города восприняло это, как божью кару иноземным захватчикам. Кстати с тех пор и до середины XIX века минарет мечети не восстанавливался, как символ стойкости и мужества защитников крепости. И только в 2010 году здание мечети и минарет были бережно отреставрированы.

В общей сложности на небольшой территории Ичеришехер в 22,1 гектара, сконцентрированы сотни исторических памятников, 4 из которых мирового и 28 национального значения. Именно здесь в стенах древней Крепости находится один из главных символов Баку - величественная и неприступная Девичья Башня, а также знаменитый Комплекс Дворца Ширваншахов, старинные мечети, караван-сараи, бани.

Ичеришехер - не только памятник старины. На территории этого историко-архитектурного заповедника, окруженного хорошо сохранившимися крепостными стенами, высотой 8-10 метров, в старинных домах проживают более 1300 семей и функционирует множество культурных заведений. Отметим, что Бакинская крепость включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Габалинская крепость

Полуразрушенные, но все еще внушающие уважение башни и стены Габалинской крепости давно превратились в символ могущества этой древней столицы Кавказской Албании.

В 25-30 км на юго-запад от центра современной Габалы, близ селения Чухур Габала на территории в 480 гектаров ныне расположен Государственный историко-культурный заповедник, созданный в 1985 году. Археологические раскопки, которые ведутся здесь с 60-х гг. прошлого века, подтверждают, что Габала, начиная с IV-III веков до христианской эры, вплоть до XVIII века была крупным городом с развитой инфраструктурой, центром ремесел и торговли.

В настоящее время можно видеть остатки древнего городища, расположенные на трех участках - Античный, Сельбир и Гала. Приглядимся к городской территории Гала, отделенной с севера глубоким рвом, а с юга - мощной крепостной стеной, строительство которой датируется периодом после распада Сасанидской державы в 461 году, в составе которой некоторое время пребывала Габала. Эти стены, выдержанные в архитектурном стиле эпохи державы Сасанидов выделяются среди других крепостных сооружений Азербайджана. Некоторые средневековые авторы утверждают, что город возведен шахом Губадом I из династии Сасанидов, однако исследователи уверены в том, что шах только провел здесь восстановительные работы.

Крепость построена из кирпича-сырца и булыжников. Диаметр сохранившейся башни 3 метра. Длина крепости 35 метров, толщина стен достигает 2.4 метров. Крепость до сегодняшнего дня сохранила свою оригинальную форму. Главные ворота располагались на южной стене, где находятся 4 полукруглые башни, высота которых достигает 10-14 метров, а диаметр 6-8 метров. Во время археологических раскопок здесь найдены кувшинные захоронения и другие ценные артефакты, отражающие хозяйственную жизнь, развитие ремесел и торговые отношения Габалы.

В городе процветали гончарное и кузнечное ремесла, медное и ювелирное дело, ткачество, камнерезное дело, обработка кости, производство стекла и т.д. В ходе раскопок обнаружены система водоснабжения из керамических труб, остатки гончарных печей, производственные отходы, орудия труда, украшения, винный погреб, бытовая керамика, мастерские и прочее. Многие находки можно увидеть в Габалинском историко-краеведческом музее.

Шамкирская крепость

Древняя Шамкирская крепость выделяется не только мощью фортификационных сооружений, но и необыкновенной красотой архитектуры, являющейся жемчужиной Аранской школы строительства.

Древнее городище Шамкир расположено сегодня на левом берегу Шамкирчая, на севере деревни Мухтарийе Шамкирского района. Когда-то процветающий город в начале XIII века был разрушен монголами. Описание города свидетельствует, что он обладал всеми признаками свойственными средневековым равнинным городам. В то время города обычно состояли из трех топографических частей: нарынгала (цитадель), шахристан (собственно город) и рабад (пригород). Съемка топоплана городища, дает возможность определить и приблизительную четырехугольную планировку города.

Несмотря на то, что история изучения средневекового городища Шамкир начинается с первой четверти XIX века, широкомасштабные археологические изыскания здесь стартовали лишь в первом десятилетии XXI века. С 2006 года в городище ведутся раскопки, благодаря которым сделаны весьма интересные открытия, раскрывающие новые страницы в истории Азербайджана. Самые древние из ценных находок относятся к периоду железного века. А толщина напластования культурного слоя, отражающего различные стороны жизни средневекового города, достигает 6 метров. Согласно полученной информации, в Шамкире с VIII и до первых десятилетий XIII века, то есть, до разрушения его монголами протекала бурная городская жизнь.

В средневековом городе Шамкир высокого уровня развития достигли архитектура и строительное дело. В результате раскопок было обнаружено множество остатков строений, в том числе, фортификационные сооружения, остатки общественных и жилых зданий, инженерных устройств, предназначенных для благоустройства города. Стало ясно, что в VIII-X вв. город защищался крепостной стеной, сооруженной из речного камня и сырцового кирпича. В XI веке были возведены параллельные городские крепостные стены. Обе стены выстроены комбинированной кладкой, представляющей собой чередование рядов обожженного кирпича, речного булыжника и тесанного белого камня. Расстояние между ними достигает 10 метров. Следует отметить, что город Шамкир был одним из центров Аранской архитектурной школы, для которой была весьма характерна полихромная, комбинированная кладка стены, которая смотрится необыкновенно красиво. Протяженность внешней городской стены более 80 м, при ширине 3,8 м. Эта стена укреплена полукруглыми монолитными башнями. Протяженность параллельной, внутренней оборонительной стены города составляет до 27,5 м. Ворота, расположенные на южной стороне, защищались двумя фланкирующими башнями, южная башня оказалась более разрушенной. Обе башни были облицованы с высоким мастерством местным белым камнем.

На участке между второй и третьей башнями внешней стены обнаружено сооружение с арочными проемами. Оно примыкает к городской стене, то есть крепостная стена составляет его западную стену. Цитадель города расположена в восточной части городища, на левом берегу реки Шамкирчай. Она в плане прямоугольная, вытянутая с юга на север и занимает площадь более одного гектара. Высота сохранившихся стен колеблется в пределах 5,5-7,5 м, ширина - 3,2-4 м.

По словам руководителя Шамкирской археологической экспедиции, доктора исторических наук Тариха Достиева, можно с уверенностью говорить, что крепостные сооружения цитадели Шамкира были одним из ярчайших образцов Аранской архитектурной школы. Средневековые зодчие и строители комбинированной кладкой создали шедевр военного зодчества. Здесь очень удачно использовались различные строительные материалы: речник, обожженный кирпич и белый камень. Это позволяло, как укреплять стены, так и с чисто эстетической декоративной стороны делать их красивыми. Стены цитадели, судя по данным археологов, были сооружены в XI веке и отремонтированы несколько раз.

Ныне на месте раскопок создан археологический парк.