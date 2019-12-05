За первые девять месяцев текущего года число поездок из Азербайджана в Россию выросло на 19 тысяч, или на три процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на статистический портал "ТурСтат".

Согласно данным туристического сайта, Азербайджан с 684 тысячами поездок занял четвертое место по числу иностранных граждан, прибывших в Россию за январь-сентябрь 2019 года.

В целом въездной туризм в Россию в январе-сентябре вырос за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

В пятерку стран по числу туристических поездок в Россию по итогам девяти месяцев года вошли Украина - 5,944 миллиона поездок, Казахстан - 2,716 миллиона, Китай - 1,594 миллиона, Азербайджан - 684 тысячи, Финляндия - 681 тысяча поездок.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики въездных туристических поездок иностранцев в Россию.