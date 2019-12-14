Мы всегда придаем большое значение отзывам гостей. Учитывая это, мы провели оптимизацию в ценовой стратегии. Цены в ресторанах и на развлекательные услуги снижены на 15 процентов, по сравнению с прошлым годом.

Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию зимнего туристического сезона, сказал председатель Туристического центра "Шахдаг" Роддерих Леффлер, сообщает в субботу Trend, передает Day.Az.

По его словам, наблюдается рост интереса к зимнему туризму, как у местных, так и у приезжих туристов. Государственное агентство по туризму осуществляет большую работу для развития туризма не только в Губе, Гусаре, но и по всей стране.

"Мы очень рады, что к ряду услуг в зимнем сезоне добавлены новые, например служба "снегоход". Впервые за последние шесть лет, мы открыли все шесть треков для спуска на лыжах. В предыдущие годы это было невозможно по температурным параметрам", - сказал Леффлер

Он добавил, что в связи с ростом числа аттракционов ожидается рост посетителей в среднем на пять процентов. Глава центра подчеркнул, что обеспечение безопасности туристов крайне важно.

"У нас есть профессиональные работники, которые прошли программы, тренинги по различным чрезвычайным ситуациям. Имеется клиника, которая действует круглосуточно все дни недели. Эта клиника предназначена не только для первой помощи, здесь даже можно провести и хирургическую операцию. Хотел бы отметить, что туристы оформляют страховку уже при покупке пропускной карты для прогулки на лыжах", - подчеркнул Леффлер.

Он добавил, что в Азербайджане растет популярность зимних видов спорта - "Шахдаг" стали больше посещать местные туристы.

"Хотя есть и туристы из России, Казахстана и других стран. Есть гости из европейских стран. На территории центра действует свыше 300 систем для искусственного снега и все лыжные треки обслуживаются этим оборудованием", - отметил Роддерих Леффлер.