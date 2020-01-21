В поселке Красная Слобода открылся Информационный центр для туристов - ФОТО

На центральной улице Фатали Хана поселка Красная Слобода Губинского района Азербайджана открылся туристический информационный центр.

Красота этих мест привлекает множество туристов - как из Ближнего Зарубежья, так и гостей из Европы, США и Ближнего Востока. Специально для их удобства в поселке и создали информационный центр - единственный в своем роде во всем Губинском районе.

Гости Слободы могут получить здесь информацию о туристических маршрутах внутри поселка, а также купить билеты в Музей горских евреев, расположенный в уникальном здании старой синагоги, передает Day.Az со ссылкой на Stmegi.

При желании туристы могут приобрести в центре оригинальные сувениры. А для тех, кто хочет просто отдохнуть и выпить горячего кофе, в туристическом центре открыта маленькая кофейня.

В перспективе инфоцентр станет местом, откуда все гости смогут начать увлекательное путешествие по достопримечательностям уникального поселка.