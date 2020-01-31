Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился о запрете на выдачу туристических виз жителям регионов Китая, где зарегистрированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу портал Rappler со ссылкой на пресс-секретаря филиппинского лидера Сальвадора Панело, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По рекомендации министра здравоохранения Франсиско Дуке президент отдал распоряжение о запрете на въезд в страну для граждан КНР из провинции Хубэй, откуда распространился вирус 2019-nCoV, а также тех регионов Китая, где зафиксированы вспышки заболевания", - цитирует портал слова Панело.

Пресс-секретарь также заявил, что запрет будет действовать до тех пор, "пока не пропадет угроза безопасности филиппинских граждан".

30 января власти Филиппин официально подтвердили первый на территории страны случай заражения новым коронавирусом. 28 января филиппинская миграционная служба прекратила выдачу виз по прилете китайским туристам.