К строительству Комплекса грязевых вулканов в Азербайджане планируется приступить в этом году.

Об этом в субботу сказал Trend руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, передает Day.Az.

По его словам, комплекс будет построен в зоне грязевых вулканов Арзани в 22 километрах от Гобустана. Уже разработана концепция по созданию туристического комплекса на данной территории в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Представитель Агентства сообщил, что из Гобустана к этому комплексу будет проложена дорога и создана соответствующая инфраструктура. На территории комплекса для туристов будут созданы места для развлечения и отдыха, а также музей.

Гулузаде подчеркнул, что Азербайджан является одним из уникальных мест на планете с точки зрения числа грязевых вулканов. Во время продвижения и пропаганды туристического потенциала Азербайджана особо подчеркивается наличие здесь грязевых вулканов.

"Агентство регулярно ведет работу по пропаганде грязевых вулканов среди туристов. Мы информируем их, что Азербайджан исключительно богат грязевыми вулканами. Однако в стране нет инфраструктуры для их демонстрации туристам. Но по поручению Президента Ильхама Алиева в этом направлении будет проделана работа, построен комплекс грязевых вулканов", - сказал Гулузаде.