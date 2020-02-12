Азербайджанское бюро по туризму наладило стратегическое партнерство с известной российской платформой для путешествий Aviasales.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, данные шаги нацелены на рост интенсивности потока туристов в страну, за счет налаживания связей с пользователями маркетинговых проектов и посредством службы поддержки.

Первым проектом на платформе в рамках сотрудничества с Aviasales станет конкурс, который будет проведен в тестовом режиме.

Участники конкурса с 12 февраля по девятое марта смогут создать на сайте azerbaijan.aviasales.ru индивидуальный туристический маршрут по Азербайджану и тем самым выиграть авиабилет в Азербайджан.

Среди участников, которые создадут свой маршрут и поделятся им в социальных сетях, 16 марта случайным образом будет выбран один победитель. В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие совершеннолетия.

Генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид сообщил, что российский рынок - один из приоритетных для Азербайджана.

"Мы рады, что одна из ведущих туристических платформ - наш партнер. Посредством Aviasales мы хотим информировать туристов об услугах и отдыхе, которые созданы в Азербайджане, а также предлагаем заново посетить страну", - сказал Зенгстшмид.

Согласно исследованиям Aviasales, в числе туристов, прибывающих в Азербайджан из Санкт-Петербурга, зарегистрирован рост в 60 процентов, а из Москвы - 20 процентов. В то же время, зарегистрирован 70 - 75-процентный рост туристов из таких городов как Калининград, Иркутск, Самара и Новосибирск.

Директор Aviasales по развитию новых направлений Ярослав Степанюк отметил, что Азербайджан - излюбленное место отдыха российских туристов.

"Мы хорошо знакомы с этим рынком. Осенью прошлого года наша команда разработала азербайджанскую версию платформы Aviasales. Таким образом, наряду с оказанием услуг азербайджанским путешественникам, мы также продвигаем туристический потенциал Азербайджана на зарубежных рынках", - сказал Степанюк.

Отметим, что в 2019 году Азербайджан посетили 932 тысячи граждан России, что на 6,1 процента больше чем в 2018 году. Только в январе этого года страну посетили 67 884 гражданина России. Это на 20,5 процента больше чем за аналогичный период 2019 года.