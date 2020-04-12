12 островов с удивительными очертаниями

Природные объекты очень часто имеют самые неожиданные и причудливые формы. Некоторые сразу же бросаются в глаза, другие можно заметить, только находясь на достаточно большом расстоянии от предмета.

Острова всегда имеют очень сложную форму, которая к тому же меняется год от года. Некоторые из них имеют настолько причудливые и выразительные очертания, которым позавидует любой профессиональный ландшафтный дизайнер.

Это один из небольших коралловых островов, находящихся неподалеку от индонезийского острова Флорес, входящего в группу Малых Зондских островов.

Необитаемые острова Манукан, Мамутик и Сулуг, относящиеся к Малайзии, образовали веселый смайлик, которым можно любоваться, пролетая на самолете над Южно-Китайским морем.

Атолл Бумеранг

Этот атолл, изогнутый в виде бумеранга, тоже находится в Южно-Китайском море. Он относится к островам Спрэтли, куда входит более 750 коралловых рифов и небольших островков, которые постоянно меняют свою форму в зависимости от времени года и силу течений.

Остров - морской конек

Эта фотография Галапагосских островов была сделана из космоса в 2002 году при помощи устройства MODIS, установленного на борту спутника NASA. Огромный "морской конек" - это Исабела - самый крупный и самый молодой из Галапагосских островов. На острове находятся 6 вулканов (4 из которых действующие) и проживает около двух тысяч человек.

Этот удивительный глаз "смотрит" из океана на самолеты, пролетающие над Мальдивами. Правда, некоторые уверены, что остров больше похож на огромную медузу.

Этот причудливый "скат" находится в проливе Каттегат, отделяющем восточный берег Ютландии от юго-западной части Скандинавского полуострова.

Чтобы связать форму этого кораллового острова, относящегося к архипелагу Флорида-Кис, с человеческим легким, нужно изрядное знание анатомии. В самом центре этого замечательного "легкого" какой-то счастливчик построил роскошную виллу. Жизнь в таком месте точно гарантирует идеальное здоровье легких.

Остров - карнавальная маска

Так выглядит с воздуха Мальдивский остров Хувахенду. Особенное сходство с богато украшенной карнавальной полумаской придает острову множество домиков для туристов, расположившихся прямо на мелководье. К Мальдивам относится более тысячи коралловых островов, возвышающихся над поверхностью воды не более чем на 2 метра. Растущий уровень мирового океана, вызванный глобальным потеплением, в первую очередь угрожает эти островам, постоянное население которых составляет более 300 тысяч человек.

Эту зеленую "морковку" без ботвы заснял фотограф Бадруддин, вылетая из международного аэропорта Мале в Мальдивах.

Остров-дерево Бонсай

Если присмотреться, то в очертаниях острова Силли, находящегося у побережья английского графства Корнуолла, можно увидеть и миниатюрный горшочек, и пышную крону, и короткий стволик. Главную славу этого острова составляют прекрасные пляжи, считающиеся лучшими в Великобритании.

Эта медуза раскинула свои песчаные и коралловые щупальца посреди Тихого океана.

Стилизованное сердечко - очень часто встречается не только на открытках-валентинках, но и среди природных объектов. Форму почти идеального сердечка демонстрирует хорватский остров Галешняк в Адриатическом море. Этот остров находится в частной собственности. Имя его владельца - Владо Джуреско.

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