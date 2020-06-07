Великолепие Гусара и неповторимого селения Лаза - ФОТО
За короткий срок Азербайджан стал привлекательным для туристов благодаря различным мероприятиям, проводимым в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на газету AzerNews, многие из этих мероприятий стали прекрасной возможностью для многих туристов впервые посетить Страну огней и увидеть самые живописные места страны.
Гусар, или как его еще называют - "Северные врата", за его географическое местоположение, - одно из тех сокровищниц Азербайджана, которое, без сомнения, стоит посетить.
Этот регион расположен недалеко от столицы - всего в 174 км. Путь из Бакинского международного автовокзала на машине занимает два с половиной часа.
Регион известен своим туристическим центром - Национальным парком Шахдаг.
Горнолыжный курорт, который открывается осенью, в то время, когда вся страна наслаждается теплой погодой, всегда усыпан снегом.
Деревня Лаза, без сомнений, наиболее популярное место в Гусаре как среди искателей приключений, так и тех, кому необходим изолированный и непрерывный отдых. Деревня находится в получасе езды от центра региона и покоряет посетителей своими захватывающими пейзажами.
Лаза очаровывает всех своими водопадами, создающими белоснежные пену и фейерверки из плеска воды.
Окруженная горными вершинами со всех сторон, эта деревня может похвастаться многочисленными водопадами с более чем 60 метров, в том числе парой водопадов-близнецов, которые находятся бок о бок.
Деревня населена этническими лезгинами, отличительной чертой которых является гостеприимство. Жители деревни являются предками Лихи, чья история связана с Кавказской Албанией - одним из старейших государств на территории Азербайджана. Местные жители живут нормальной жизнью горных поселений: ведут домашнее хозяйство, держат птиц, а также большой и малый скот.
Но не только водопады привлекают путешественников сюда. Гусар также является отличным перевалочным пунктом для сложных пеших походов и дневных поездок.
Туристам предлагается посетить исторический поселок Аных, чтобы познакомиться с историческими памятниками региона, а также примерами народного искусства.
Зимой же, когда все горы и водопады покрыты льдом, Азербайджанская федерация воздушных и экстремальных видов спорта проводит чемпионаты альпинистов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре