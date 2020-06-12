Названа дата открытия Египта для туристов

Египет откроется для иностранных туристов с 1 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба туроператора Tez Tour.

Как отметили в пресс-службе, власти Египта признали курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх безопасной зоной для отдыхающих и объявили о стимулирующих мерах по возобновлению внешнего туризма. С июля страна возобновит международное авиасообщение и откроет границы для иностранцев, увеличив загрузку гостиниц до 75 процентов.

Согласно новым правилам, введенным на фоне пандемии коронавируса, туристов обяжут заполнять в аэропорту вылета документы, подтверждающие, что они не заражены коронавирусом и не состояли в контакте с инфицированными.

Гражданам, прибывающим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, будет необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный максимум за двое суток до вылета. В противном случае им придется сдавать анализ по прилете и ждать в аэропорту результат. Выход в город возможен только после его получения.

Как отмечается, с 1 июля в Египте смягчат меры карантина, в частности, сократят комендантский час и продлят работу магазинов. Однако туристам пока не рекомендуют употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, имеющих сертификат безопасности.

В случае если гости курортов все же подхватят коронавирус во время отдыха, им предоставят лекарства и необходимое лечение за счет фонда по борьбе с COVID-19, добавили в Tez Tour.