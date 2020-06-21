Гямигая: один из древнейших очагов цивилизации

Будучи одним из самых ранних человеческих поселений, наскальная живопись Гямигая всегда привлекает любопытных посетителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, расположенный в Нахчыване Гямигая считается вторым по величине местом после Гобустана, которое известного своим наскальным искусством.

Рисунки в Гямигая отражают древние идеи и верования людей, в том числе изображения небесных тел, различных животных и даже некоторых фантастических существ.

Символы, вырезанные в Гямигая, очень похожи на древний орхоно-енисейский турецкий алфавит. Таким образом, можно предположить, что петроглифы Гямигая были вырезаны племенами тюрксого происхождения, населявшими территорию между 4-м и 1-м тысячелетиями до нашей эры. Орхоно-енисейский алфавит, вероятно, развивался постепенно из пиктограмм более ранних прототюркских племен.

Пиктографические символы в Гямигая не дублируют друг друга в своих сюжетах. Однако одни и те же символы использовались в разных композициях.

Наскальные рисунки и тексты можно сравнить с древним шумерским эпосом о Гильгамеше в Месопотамии. После мирового потопа племена рассказывали похожие мифологические истории, похожие петроглифы и символы.