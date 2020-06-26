Эвакуированные из-за пандемии немецкие туристы заплатят от €200 до €1 тыс.

Граждане ФРГ, которых эвакуировали из-за рубежа спецрейсами после начала пандемии коронавируса и закрытия границ, заплатят от €200 до €1 тыс. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на информацию от германского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Туристы, находившиеся на Канарских островах или на севере Африки, заплатят по €200. Эвакуированные из центрально- и южноафриканских государств - по €500. Путешественники, вывезенные из Южной Америки, Азии и стран Карибского бассейна - по €600. Дороже всего обойдется эвакуация из Новой Зеландии и Австралии - €1 тыс.

Когда Германия в середине марта закрыла границы, выяснилось, что за рубежом находятся около 240 тыс. немецких туристов. Большинство из них путешествовали организованными группами, их вывезли на родину турагентства. 67 тыс. туристов находились за границей в индивидуальном порядке, именно для них власти заказывали спецрейсы, и им придут счета.