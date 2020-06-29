Въезжающие в Малайзию должны самостоятельно оплачивать тест на коронавирус

Малайзийцы и граждане других стран после въезда в Малайзию должны будут самостоятельно оплачивать обязательный тест на коронавирус. Об этом сообщил в понедельник во время видеоконференции старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новое правило вступает в силу с 29 июня", - сказал чиновник. По его словам, "стоимость будет зависеть от типа анализов, также будет отличаться для местных граждан и иностранцев". В частности, самый дешевый экспресс-тест на антитела обойдется в 30 ринггитов ($7), самый дорогой - методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) - 150 ринггитов ($35). Граждане других стран должны будут заплатить от 60 ринггитов ($14) до 250 ринггитов ($58) соответственно. "Анализы будут проводиться на всех пунктах въезда в страну до иммиграционного контроля", - добавил старший министр.

При этом он отметил, что "бесплатно исследования будут делаться для студентов, возвращающихся из-за рубежа, а также официальных лиц, побывавших в других государствах в служебных командировках".

Власти Малайзии в течение месяца начали постепенно снимать введенные с 18 марта ограничения на прибытие в страну иностранцев. В частности, речь идет о дипломатах, проживающих по иммиграционной программе "Малайзия - мой второй дом", руководителях крупных компаний, обладателях специальных рабочих виз.