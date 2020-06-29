Евросоюз еще не утвердил финальный список стран для открытия границ с 1 июля

Совет Евросоюза все еще не утвердил окончательный список государств, с которыми будут открыты внешние границы сообщества с 1 июля. Об этом заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Абальберт Янс на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дискуссия еще продолжается между странами-членами в Совете ЕС. Мы с нетерпением ожидаем результата этой дискуссии, но пока нам более нечего сказать на этом этапе", - сообщил он.

По информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, количество стран в этом списке в ходе дискуссий в течение выходных сократилось с 18 до 15, Россия и США в этот список точно не войдут.