Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете

Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом. Это особенно актуально для тех рейсов, на которых пассажирам предлагается питание. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один из пассажиров рейса в Пальму-де-Майорка рассказал, что пассажиры сняли маски сразу после взлета. На борту началось обслуживание, и они избавились от средств защиты, чтобы было удобнее есть и пить.

По мнению эксперта по путешествиям Саймона Колдера, во время полета невозможно соблюдать социальную дистанцию. "Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте", - посоветовал он.