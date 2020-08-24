Туристические регионы Франции превратились в рассадник коронавируса

Туристические регионы Франции - юг страны - называют новым рассадником коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, август - месяц традиционных массовых отпусков. Через неделю миллионы людей должны вернуться на работу, а миллионы детей - в школу, и власти опасаются, что отдыхающие привезут с моря не только загар, но и новую волну заболеваний в те регионы, где ситуация только-только начала налаживаться.

Многие курортники не скрывают, что не следуют правилам "новой нормальности": меры безопасности уже изрядно надоели, и хотя бы отпуск они хотят провести без маски.

"Я не ношу маску в отпуске. Это противоречит самому понятию отдыха. Я её не ношу даже там, где этого требуют, потому что это очень напрягает".

"Носить на пляже - это же чушь! Ну ладно в транспорте, в закрытых помещениях, но на открытом воздухе - это же бессмысленно!"

В ряде случаев правилам не следуют вовсе или соблюдают их чисто формально, причём не только отдыхающие, но и сотрудники кафе и ресторанов. Работать весь день, не снимая маски - утомительно, а социальная дистанция между столиками уменьшает доход.

Индекс репродукции - сколько человек в среднем заражаются от одного заболевшего - на юге и юго-западе Франции сейчас выше, чем в среднем по стране. Ряд регионов объявлен "красными зонами", где меры безопасности серьёзно ужесточаются.