На Каспийском море может быть организован круизный туризм

Со следующего года на Каспийском море предусмотрено создание круизного туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает "Южная Волна".

Обсуждения по проекту были проведены в ходе встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с послами стран Прикаспийского региона в Москве.

В ходе встречи особое внимание было уделено и возобновлению прямых авиарейсов с государствами Прикаспийского региона в рамках сотрудничества в секторе туризма.

И.Бабушкин пригласил руководителей дипломатических представительств Азербайджана, Казахстана и Туркменистана принять участие в "Каспийском медиа-форуме-2020", который пройдет в Астрахани.