Разрабатывается стратегия развития туризма на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время ведется работа над туристической концепцией города Шуша. Разрабатываются различные маршруты, проекты и продукты, связанные с туристической отраслью на освобожденных территориях.

Представитель Агентства отметил, что презентация Карабаха как нового туристического направления в 2021 году входит в число главных целей.

"Считаем, что карабахское направление в первую очередь будет особенно популярно среди местных туристов, представителей азербайджанской диаспоры. Безусловно, все это будет реализовано после полного обеспечения безопасности", - добавил Гулузаде.