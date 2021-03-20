Китай и США обсудили изменения визовой политики

Китай и США обсудили вопросы изменения визовой политики. Об этом говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении говорится, что стороны обсудили корректировку соответствующей политики в отношении поездок и виз в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Кроме того, речь шла о нормализации передвижения людей между странами.

В обсуждении вышеуказанных вопросов приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а также глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Китая Ван И.

Встреча состоялась 18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска). Между тем после диалога китайская делегация обвинила власти США в недружелюбном приеме. Ян Цзечи возмутился тем, что правительство США разговаривает с Китаем свысока.

По итогам встречи Пекин выступил в заявлением, в котором призвал

США отменить введенные из-за Гонконга санкции. Отмечается, что в ином случае Пекин даст Вашингтону "решительный" ответ.