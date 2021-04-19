Испания готовится к полному краху туризма

Несмотря на рост числа коронавирусных инфекций и сбои в программе вакцинации в Испании, госсекретарь по туризму заявил, что страна изо всех сил работает над восстановлением национального туристического сектора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не можем позволить себе еще одно лето, какое было в 2020 году", - заявил Фернандо Вальдес на конференции в Мадридском университете Небриха.

Его заявление прозвучало после того, как ЕС согласовал основные принципы так называемого паспорта вакцины. Но ставка Испании на паспорт не сыграла - он не оправдал возлагаемых на него надежд. Дело в том, что одной из ключевых принятых поправок в данный законопроект, заключалась в том, что паспорт не является "предварительным условием осуществления прав на свободное передвижение и не является проездным документом с целью подчеркнуть принцип недискриминации в отношении невакцинированных туристов".

Испания восприняла это сообщение как удар, т. к. надеялась, что паспорт вакцинации позволит туристам свободно путешествовать. Тогда бы Испания охотно приняла всех привитых гостей. Сейчас в европейской стране прошли вакцинацию только 17% местного населения. Уровень заражения продолжает расти и достиг уровня, наблюдаемого в конце февраля. Согласно статистике Worldometers, вчера было зафиксировано 9'663 новых случаев заболевания, общее число зараженных почти 3.4 млн человек. Зарегистрировано 126 случаев смерти от COVID-19, в результате чего официальное число смертей в стране достигло 76'882.

Если новая волна заболеваний будет сильной, система национального здравоохранения может не выдержать. Более широкими шагами по числу ежедневных случаев движется Турция. Вчера прирост составил 61'400 и общее число инфицированных превысило 4 млн. Напомним, что с 15 апреля действует запрет на полеты в Турецкую Республику.

Что касается самой Испании, то в период с июля по сентябрь прошлого года, когда бушевала пандемия, в самый разгар туристического сезона число въезжающих в Испанию иностранных туристов резко упало на 79,2%. Сезон был упущен и казна осталась пустой. В прошлом году ВВП страны, сильно зависящей от туризма, сократился до исторических 10,8% - это одно из самых резких спадов в мире. Министерство туризма понимает, что возврат к доковидным значениям невозможен при соблюдении ранее принятых антикоронавирусных мер безопасности, поэтому внутри страны высказываются сообщения о том, что "путешествия совместимы с безопасностью".