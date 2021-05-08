Германия открыла границы для израильских туристов

Правительство Германии исключило Израиль из списка стран, прибытие граждан которых разрешено только по гуманитарным соображениям, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

С субботы, 8 мая, граждане Израиля могут попасть в Германию вне зависимости от прохождения вакцинации, без необходимости в карантине.

На текущий момент требованием доступа в Германию для израильтян является предъявление отрицательной проверки на коронавирус перед вылетом и через два дня после прилета. В дальнейшем планируется освободить от проверок тех, кто вакцинировался или переболел.

Великобритания также включила Израиль в "зеленый" список стран и территорий, жители которых смогут въезжать без необходимости в карантине, начиная с 17 мая. В список также вошли Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Исландия, Фарерские острова, Гибралтар, Фолклендские острова и Бруней.