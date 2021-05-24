Первая страна в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

На Мальте 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу COVID-вакцины, что сделало страну первой в ЕС, достигшей коллективного иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, сообщает Reuters в понедельник, 24 мая.

"Вакцина вводится в стране каждые пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы", - сказал Ферне, добавив, что "вакцина - это оружие против вируса".

По его словам, полностью вакцинированным лицам не придется носить защитную маску на улице с июля, однако ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений.

С начала пандемии на Мальте зафиксировали 30,5 тысяч случаев заболевания и 417 смертей. На данный момент на Мальте сделали более 474,4 тысяч прививок от COVID-19 людям старше 16 лет.