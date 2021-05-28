В Турции заявили, что отели после пандемии не откажутся от системы all inclusive

Турецкие отели после пандемии коронавируса не откажутся от системы all inclusive, однако вряд ли смогут предоставить туристам свободу в выборе блюд, действовавшую до нее. Об этом рассказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED), передает Day.Az.

"Введенная в период пандемии практика подачи обслуживающим персоналом некоторых продуктов в ресторанах со шведским столом станет широко распространенной после нее. У туристов уже больше не будет той чрезмерной свободы, которая была до пандемии. Это связано с тем, что затраты на продукты в существенной степени возросли. Кроме того, нам необходимо принимать все возможные меры предосторожности с точки зрения здоровья наших постояльцев", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также выразил мнение, что в турецких отелях с системой all inclusive "более распространенными могут стать рестораны a la carte, то есть с обслуживанием по меню". "В мире в целом наблюдается тенденция к таким типам питания из экономических соображений, а также из-за соответствия стандартам гигиены и стремлению минимизировать отходы", - пояснил представитель TUROFED.

Спекуляции на тему отмены системы all inclusive в турецких отелях возникают практически каждый год, однако эта информация каждый раз не находит подтверждений. Так, в мае прошлого года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем "все включено" и "шведский стол" в республике. По словам главы Минкультуры республики, в связи с пандемией коронавируса нового типа постояльцы отелей с системой all inclusive не смогут сами брать со столов еду и напитки - теперь выбранные ими блюда выдаются поварами или официантами.