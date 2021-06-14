Еворосоюз разрешил поездки людям с европейскими COVID-сертификатами

Совет Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей европейских COVID-сертификатов. Об этом говорится в принятом союзом документе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Это обновление отвечает меняющейся эпидемиологической ситуации, текущим кампаниям вакцинации и принятию цифрового сертификата ЕС", - говорится в документе.

Сертификат можно будет получить в бумажном или цифровом виде. В нем будет содержаться информация о том, проводилась ли вакцинация, каким препаратом и когда, а также о том, болел ли человек коронавирусом и когда сдавал последний ПЦР-тест.

Ожидается, что система начнет работать в полном объеме с 1 июля.

Сертификаты о вакцинации будут действовать в 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, которые не входят в ЕС, но являются частью Шенгенской зоны.

Напомним, в Евросоюзе начали действовать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Документы вступят в силу 1 июля этого года, однако ряд стран спешат опробовать систему как можно скорее. Выдачу сертификатов в некоторых странах ЕС начали еще до того, как их одобрил Европарламент.

Выбор вакцин от коронавируса пока ограничен только теми препаратами, что зарегистрированы на территории Евросоюза.