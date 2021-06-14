Азербайджан - приоритетная страна для туризма Украины

Азербайджан в числе приоритетных стран для въездного туризма Украины.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

По ее словам, Государственное агентство развития туризма Украины планирует в августе-сентябре запустить кампанию по опросу иностранных туристов на границе.

"Мы скоро объявим тендер, и, думаю, что в августе-сентябре такой опрос будет произведен. Будем интересоваться целью приезда, временем пребывания, что планируют посетить, какие планируются расходы и тому подобное. Это нам позволит понять, сколько у нас туристов со всего въездного потока, кто этот турист, какие у него предпочтения, откуда он черпает информацию, какова цель приезда", - сказала Олеськив.

Кроме того, по ее словам, агентство также объявит тендер на закупку данных платежных систем.

"Они наиболее точно нам дадут картинку именно по расходам и составу затрат, а также покажут, откуда иностранный турист и на что он тратит деньги. Это позволит более точно планировать наши маркетинговые кампании", - заявила она.

Среди приоритетных стран для въездного туризма из-за границы Олеськив назвала Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Польшу, а также Израиль и Китай.

"Пока Китай не позволяет своим гражданам активно путешествовать. Но мы находимся на "низком старте". Как только мы поймем, что страна начинает давать возможность, чтобы граждане могли путешествовать, будем активно включаться", - добавила она.

По ее мнению, в этом году Украина сможет достичь половины объема международного туризма 2019 года, а в 2023-2024 гг. во всем мире туризм должен вернуться до уровня, который был до карантина.