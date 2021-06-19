https://news.day.az/tourism/1354119.html "Аэрофлот" запустит новые рейсы в Турцию - Дата
"Аэрофлот" запустит новые рейсы в Турцию - Дата
Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 июня запустит новые рейсы из Москвы в Турцию. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в неделю по маршруту Москва - Стамбул, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
""Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул - увеличение до двух рейсов в день, Анталья - один рейс в день, Бодрум - один рейс в день, Даламан - один рейс в день"", - сказал он.
По словам Демина, по дальнейшему расширению маршрутной сети в Турцию компания "будет мониторить загрузку, и принимать решение в зависимости от фактического спроса".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре