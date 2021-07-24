В Греции пляж завалило толстым слоем биопены из-за изменения климата

В греческом регионе Халкидики на берег были выброшены огромные "шматы" белой пены.

Отдыхающие сперва испугались, подумав, что пляж подвергся техногенному загрязнению, но после принялись фотографироваться в этой пене, словно участники пенной вечеринки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщают местные СМИ, причиной выброса пены стало не загрязнение воды, но изменение климата.

Из-за глобального потепления у живущих в воде микроорганизмов стало больше питательных веществ, и они стали активнее размножаться, а также активнее вдыхать и выдыхать кислород, отчего вода пенится.

Такое явление называется "эвтрофикация".

Несмотря на то, что ученые сообщают, что пена безопасна, она все равно свидетельствует о негативных процессах, протекающих на Земле.