Фудзияму открыли для альпинистов

После годичного запрета из-за карантина восхождение на Фудзияму в Японии вновь разрешено, и туристы спешат полюбоваться захватывающей панорамой здешних закатов и восходов. Но прежде чем выйти на тропу, их просят предоставить медицинскую справку или измерить температуру. Ранним утром более 100 человек собираются на вершине священной горы, покрытой коварным льдом и снегом большую часть года, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они делятся эмоциями:

"Увидеть восход над Фудзи - это для меня первостепенно, я растроган".

"В этом есть что-то освежающее и божественное: восход солнца - это символ возрождения, возможность подвести итоги и начать что-то новое".

Фудзи в Японии всегда была объектом поклонения. Жители Страны Восходящего солнца называют её почтительно "Фудзи-сан", она увековечена в бесчисленных произведениях японского искусства, включая всемирно известную "Большую волну в Канагаве" Хокусая.

Восходжение на Фудзи считается очищением:

"По мере того, как мы продвигаемся вперед и начинаем уставать, окружающий ландшафт становится все более пустынным, как будто он сбрасывает всё бесполезное. Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше вам приходится оставаться наедине с собой и с горой. Возможно, поэтому вы чувствуете себя одухотворенным. по крайней мере, именно это я испытал, когда попал сюда".

Высота Фудзи - 3776 метров, она находится примерно в двух часах езды на поезде от центра Токио.За последние 60 лет доступ на гору был перекрыт впервые. Хотя и в обычное время маршруты восхождения открыты лишь с начала июля по сентябрь. В остальное время года это слишком опасно.

Последнее извержение Фудзи произошло в 1707 году, и хотя в последние десятилетия вулкан не проявлял никаких признаков активности, специалисты говорят, что извержение может засыпать Токио пеплом и вынудить сотни тысяч людей эвакуироваться.