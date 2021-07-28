Открытая для туристов страна заявила о взрывном росте ковида

Всплеск случае коронавируса зафиксировали официальные лица острова-курорта Маврикий в Индийском океане. При этом большая часть случаев - бессимптомные. Всего на прошлой неделе на Маврикии было зарегистрировано 1067 новых случаев заражения - примерно треть из 3528 случаев, зарегистрированных с момента первого обнаружения нового коронавируса в марте 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Случаи заболевания становятся все более бессимптомными, что привело к ослаблению контроля. Целых 99% случаев протекают бессимптомно", - сказал Зубер Джумайе, пресс-секретарь Национального комитета по коммуникациям (NCC), органа, отвечающего за мониторинг пандемии. Он также успокоил, что карантинные центры отнюдь не переполнены, нет смертей или серьёзно пострадавших.

При этом, в отличие от многих других стран, власти исключили связь между увеличением количества дел и ограниченным открытием границ для международных поездок в этом месяце. Напомним, Маврикий снова начал принимать иностранных туристов 15 июля, в том числе остров допускает и российских туристов.

При этом на курорт допускаются только вакцинированные отдыхающие с отрицательным результатом ПЦР, и они должны быть заключены в "пузыри" в своих отелях или на курортах на 14-дневный карантин, прежде чем их пустят дальше.

За туристов страна скорее всего будет держаться до последнего, так как хотя пандемия в значительной степени пощадила Маврикий, его экономика, зависящая от туризма, сильно пострадала. Он планирует полностью открыться для зарубежных поездок с 1 октября.