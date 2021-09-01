На территории Турции появятся новые ограничения для туристов

Власти Турции решили ввести новые ограничения на территории страны - гости и жители республики смогут воспользоваться наземным общественным транспортом или внутренними рейсами только при наличии определенных документов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, согласно заявлению спикера, с 6 сентября посадка в автобусы, поезда и самолеты, перемещающиеся по Турции, невозможна без сертификата о вакцинации, ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус.

Экчи уточнил, что такое решение принято в соответствии с распоряжением МВД, выпущенным 20 августа. Справку с отрицательным тестом или прививкой также будут требовать на концертах, в кино и театрах.

Кроме того, в Турции все еще действуют обязательные электронные анкеты для прибывающих в страну, на основе которых путешественникам выдается HES код.

В августе турецким курортам предрекли преждевременное закрытие в 2021 году из-за нехватки туристов и эпидемиологической обстановки. Так, согласно информации источника, к таким последствиям привело решение властей Британии и Франции внести Турцию в красную зону и осложнить туристам посещение республики.