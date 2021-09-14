ВОЗ выступила против паспортов вакцинации для путешествий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий, - подчеркнул он. - Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации".

"Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность", - уточнил Гебреисус. Поэтому, сказал глава ВОЗ, организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов, чтобы создать единообразную, признаваемую всеми систему.