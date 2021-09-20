Кипр изменил эпидемический статус семи стран

Медицинские власти Республики Кипр приняли решение изменить эпидемический статус семи стран в период с 23 по 29 сентября. Об этом свидетельствует новый недельный реестр деления стран на категории, который в понедельник опубликован министерством здравоохранения островного государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С четверга Швеция, Португалия и Исландия будут переведены из красной в оранжевую эпидемическую зону. Из последней непривитым гражданам следует приезжать с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса на Кипр.

Статус четырех других стран был, наоборот, понижен: Словакия и Сингапур покинут зеленую категорию, для которой медицинские документы вообще не требуются, и перейдут в оранжевую, а Латвия и Румыния будут переведены из оранжевой в красную.

С 23 сентября в зеленой зоне будут находиться семь стран, в оранжевой - 18, в красной - 36. Во всех недельных реестрах изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.