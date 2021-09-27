Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines расширяет сеть полетов

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines (THY) продолжает расширять сеть полетов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend сообщает пресс-служба THY.

Накануне авиакомпания, выполняющая полеты в большинство стран мира, совершила свой первый рейс из Стамбула в Даллас, увеличив количество пунктов назначения в США до 11.

Рейсы в четвертый по величине город США (штат Техас) будут выполняться четырежды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

На рейсах будут задействованы лайнеры нового поколения Боинг-787 9 Dreamliner.

Авиаперевозчик THY, расширяющий свой флот самолетами нового поколения, предлагая пассажирам не только неограниченный доступ к новым направлениям, но высокое качество и широкий ассортимент услуг.