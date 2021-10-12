https://news.day.az/tourism/1390843.html Грузинский ковид-сертификат признан в Чехии
Грузинский ковид-сертификат признан в Чехии
В посольстве Чехии в Тбилиси сообщили, что сертификат Грузии о вакцинации от коронавируса признан в стране, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Сертификат должен соответствовать опубликованному на странице Минздрава Чехии образцу, он признается действующим спустя 14 дней с момента полного курса вакцинации.
"Вакцинация должна быть проведена одной из признанных (EMA, WHO) вакциной - Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Janssen", - уточнили в чешском посольстве.
Наличие такого сертификата позволяет гражданам Грузии путешествовать в Чехию на условиях безвизового режима.
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