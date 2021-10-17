Саудовская Аравия возобновила работу аэропортов с полной пропускной способностью

Саудовская Аравия объявила о возобновлении с 17 октября работы аэропортов королевства на полную мощность на фоне ослабления связанных с пандемией нового коронавируса ограничений. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии, отмечает телеканал, издало инструкции для авиакомпаний о возвращении к эксплуатации воздушных гаваней страны с полной пропускной способностью, начиная с воскресенья.

В пятницу в королевстве было объявлено о грядущей отмене ряда ограничений в связи "с прогрессом в иммунизации населения и снижением случаев заражения коронавирусом". В частности, с 17 октября на открытых площадках отменяется обязательный масочный режим. В то же время в закрытых помещениях и определенных местах люди по-прежнему должны носить маски. Отменяется режим социальной дистанции. Разрешено проведение свадеб и торжеств в больших залах без ограничений по числу гостей, но при соблюдении определенных мер предосторожности. Кроме того, впервые с начала пандемии главные исламские святыни в Мекке и Медине могут отныне снять ограничения по числу молящихся. Стадионы и спортзалы также могут теперь работать с полной загрузкой.

К сентябрю в стране с населением около 35 млн человек было сделано более 40 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация в Саудовской Аравии началась в декабре прошлого года, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные страны, так и резиденты из числа иностранных граждан. В стране доступны четыре препарата - вакцины американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Moderna была так же одобрена для вакцинации подростков в возрасте 12 - 17 лет. Полная вакцинация показана и беременным женщинам.

По данным Минздрава, в королевстве на данный момент зарегистрирован наименьший с января этого года уровень заражений новым коронавирусом.