В Египте отелям разрешили принимать постояльцев без ограничений

В египетских отелях перестали действовать ограничения на прием постояльцев, связанные с пандемией коронавируса, сообщает министерство туризма и древностей арабской республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Египетские отели отныне могут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений", - рассказали в ведомтсве.

В министерстве уточнили, что предосторожности, направленные на борьбу с распространением SARS-CoV-2, должны соблюдаться неукоснительно.

Из-за пандемии гостиницы в Египте могли размещать лишь 50% от максимального числа гостей. Ограничение действовало более года.