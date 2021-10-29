Россияне массово начали скупать путевки за границу по двум направлениям

Россияне массово заинтересовались путевками в Турцию и Египет после объявления нерабочих дней. К такому выводу пришли аналитики онлайн-тревел-агентства "Тинькофф Путешествия" и сервиса Travelata.ru, результаты исследования оказались в распоряжении редакции "Ленты.ру", передает Day.Az.

На основе данных покупок билетов и туров на период с 30 октября по 7 ноября выяснилось, что спрос на путевки в Турцию вырос на 85 процентов, а в Египет - на 32 процента.

Помимо двух самых популярных заграничных направлений россияне также начали интересоваться путешествиями внутри страны - спрос на отечественные курорты вырос на 26 процентов, при этом средний чек на туры увеличился на 17 процентов.

По данным аналитиков, многим туристам пришлось переориентироваться на отечественные направления по причине отсутствия большого предложения по горящим турам за рубеж. В совокупности путевки в Египет, Турцию и Россию покрыли более 90 процентов всех бронирований.