Туристы повалили на Пхукет: губернатор призвал всех быть настороже

Сезон в Таиланде набирает обороты - с открытием страны иностранные туристы повалили на солнечный Пхукет. Однако губернатор главного тайского туристического острова Наронг Вунсью во время пресс-конференции призвал всех быть настороже и проявлять антиковидную бдительность, чтобы свести к минимуму любое возможное распространение COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Наронг подтвердил, что с момента официального открытия 1 ноября число вакцинированных туристов, ежедневно прибывающих на остров из 63 стран, увеличилось почти вдвое: с 500-600 до более 1.000. Во многом этому способствовала новая программа въезда. По мнению чиновника, тайская схема Test & Go оказалась более успешной, нежели "Песочница". И неудивительно, ведь она самая лояльная из трех, что тестировали чиновники королевства.

Test & Go действует с 1 ноября и позволяет туристам отдыхать в Таиланде без прохождения карантина, тогда как при "песочнице" отдыхающим необходимо провести первые семь дней, практически половину тура, в одном из предварительно забронированных и оплаченных отелей, входящих в систему SHA+. Для сравнения: согласно новой программе, туристам нужно сдать один тест на ковид в первый день прибытия и спустя сутки можно свободно путешествовать по стране без дополнительных карантинных обязательств - при условии, что результат теста отрицательный. Как отметил глава курорта, ожидается, что число туристов, въезжающих по модели "Песочницы Пхукета", сократится, поскольку все больше отдыхающих выбирают схему Тест & Go - она проще и дешевле.

Однако, несмотря на рост туризма и связанный с этим позитивный настрой, в сочетании со снижением числа заболеваемости ковидом на Пхукете, губернатор Наронг призвал избегать всеобщего ликования и в то же время проявлять осторожность в отношении любой "формы самоуспокоенности", поскольку коронавирус никоим образом не исчез, а показатели инфицирования в других районах страны все еще высоки. Также он подтвердил, что медработники находятся в состоянии готовности и имеется достаточное количество свободных больничных коек.

Чиновник согласился и с тем, что Пхукет опережает остальную часть страны по количеству вакцинированных иностранных гостей, поскольку первым открылся по программе "Песочницы" 1 июля. При этом он снова подчеркнул, что туристам и жителям курортного острова необходимо быть настороже и сохранять антиковидные меры безопасности.