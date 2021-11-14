После пандемии Бали будет принимать не всех: на острове будут ждать только особенных туристов

"Приоткрываясь" для туризма после пандемии коронавируса, многие страны Юго-Восточной Азии заявляют о смене туристической политики в сторону более "качественных", т.е. финансово обеспеченных туристов. Заявила об этом и Индонезия, где находится знаменитый остров Бали. О том, что открываясь для туризма "после 18 тяжелых месяцев закрытых границ и ухабистых переходов к постпандемической жизни" страна стремится "к качеству, а не к количеству туристов" заявил министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Страна планирует принять только 2 миллиона туристов в 2022 году. Это на 90% меньше, чем до пандемии, когда их число составляло около 17 миллионов иностранных туристов в год. "Мы предлагаем концепцию персонализации, настройки, локализации и меньшего, намного меньшего по размеру туризма", - заявил министр туризма в интервью CNA. По его словам, стоит задача увеличить количество дней, которое "качественные" туристы проводят в Индонезии и снизить нагрузку на окружающую среду за счет снижения их количества. "Число туристов, превышающее 17 миллионов, является тяжелым бременем для окружающей среды. Мы переходим к качественному и устойчивому виду туризма", - уверил министр туризма.

При этом туризм является одним из основных источников доходов Индонезии в иностранной валюте, составляя около 6% валового внутреннего продукта страны до пандемии. Пока по принципу "туристической песочницы" открыты всего два самых популярных туристических места Индонезии, Бали и острова Риау, причем для туристов только из 19 стран, куда не вошла Россия. При этом министр туризма Индонезии не готов ответить на вопрос, когда эти ограничения будут сняты, он заявил только что чартерные рейсы на Бали могут быть возможны, и регулярные рейсы, вероятно, последуют за этим.

Возвращение туризма к его допандемийному уровню будет очень медленным подъемом, также заявил министр Сандиага Уно: "К 2024 году мы планируем охватить примерно 8-10 миллионов туристов - но это займет некоторое время", - отметил он.