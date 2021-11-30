Малайзия ужесточит пограничный контроль из-за штамма "омикрон"

Власти Малайзии намерены ужесточить пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение омикрон-варианта коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на министра обороны Малайзии Хишаммуддина Хусейна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация с распространением штамма "омикрон" находится под нашим пристальным вниманием. Министры, ответственные за борьбу с COVID-19, приняли решение о немедленном вводе более строгого режима пограничного контроля", - заявил министр обороны.

По его словам, такая мера препятствует проникновению в страну нового штамма.

Ранее правительство Малайзии планировало приступить к смягчению антиковидных мер, включая возобновление работы большинства секторов экономики страны.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.