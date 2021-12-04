В ЕС начался пересмотр правил въезда

Туристов, желающих путешествовать по Европе, предупредили о двух вещах: первое - они "должны быть готовы к худшему сценарию", второе - страны-участники ЕС будут ежедневно пересматривать правила поездок. Об этом сообщил МИД ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Дестабилизировал текущую ситуацию омикрон-штамм, который превращает борьбу с эпидемией в "гонку со временем", заявила председатель комиссии Евросоюза Урсула фон дер Лейен на пресс-конференции по вопросам Covid-19.

По словам главы комиссии Евросоюза, страны-члены должны скоординировать свои шаги, особенно в контексте варианта "омикрон", и быть готовыми к проведению необходимых проверок.

Кроме того, Фон дер Лейен поторопила членов ЕС как можно скорее провести ревакцинацию третьей дозой антиковидной вакцины и перейти к 9-месячному сроку действия сертификатов о вакцинации. Эту схему комиссия ввела на прошлой неделе. Напомним, ранее срок годности ковидного паспорта составлял 12 месяцев.

"Необходимо принять эффективные меры в сфере общественного здравоохранения, включая социальную дистанцию и масочный режим. Мы должны действовать быстро и решительно, чтобы ограничить распространение вируса и уменьшить его воздействие", - заявила на той же пресс-конференции еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

В соответствии с новой стратегией Комиссии ЕС, ЕС и его страны-участники будут применять совместную стратегию с регулярными ежедневными проверками основных ограничений на поездки, чтобы ограничить завоз "омикрона" в ЕС. Хотя в ряде союзных стран он уже был обнаружен. Вероятно, речь шла о купировании имеющихся случаев и предупреждении попадания новых. Также уточнялось, что бустерные дозы начнут вводить сначала наиболее уязвимым группам, а усилия по производству, расширению прав и возможностей и совместному приобретению лекарств будут ускорены.