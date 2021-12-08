https://news.day.az/tourism/1413296.html Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для туристов
Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для туристов
Власти Иордании анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных путешественников в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом пишет The National News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
С 12 декабря все туристы, прибывающие в Иорданию, вне зависимости от прививочного статуса должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс.
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