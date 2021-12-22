Назван лучший перекус для путешествий

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что для путешествий лучше взять полезный перекус. Например, овсянку или гречку, которые можно запарить в термосе, передает АГН "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соломатина рассказала, что перекус для путешествий должен быть похож тому набору продуктов, что человек берет с собой на работу или в машину, где невозможно что-то приготовить. Она посоветовала запаривать в термосе овсяную или гречневую крупу, но не быстрорастворимые каши.

Лучшим перекусом диетолог также назвала цельнозерновой хлеб, заранее нарезанные овощи и сыр, сухофрукты - финики, курагу, чернослив, сушеные бананы - и орехи. Такие продукты легко убирать в баночки из-под БАДов или каких-то препаратов, что позволяет не трогать еду руками.