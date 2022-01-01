Стюардесса рассказала, где надо сидеть в самолете, если вам не нравятся кричащие дети

Соседство с плачущим младенцем либо толкающимися маленькими детьми - один из самых худших вариантов, который можно представить во время долгого полета. Этого можно избежать, если заранее знать, какие места следует обходить стороной. Об этом стюардесса Энни Кингстон рассказала в соцсети Reddit, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Хотя от пронзительных криков ребенка невозможно убежать или предъявить младенцу претензию, вы можете снизить шансы на то, чтобы сесть рядом с ним, выбрав место подальше от перегородок", - сообщила эксперт.

По словам девушки, эти перегородки, которые носят техническое название "переборки", являются единственными местами в самолете, где родитель может безопасно закрепить детскую кроватку, и, следовательно, там будет находиться большинство детей в возрасте до одного года. Проще говоря - это места между эконом и бизнес-классом, а также места, где салон делится на несколько блоков.

Вполне вероятно, что ребенок будет находиться рядом с перегородкой, так как это самое безопасное место в самолете, где можно хранить сиденье для переноски. Кроме того, у этих мест есть преимущества - больше пространства для ног без дополнительной оплаты этой опции. Также "риск" увидеть соседа-младенца в самолете есть у туристов, которые решат занять места у туалетов.

Впрочем, некоторые путешественники сознательно выбирают перечисленные выше места, чтобы была возможность выпрямить ноги, при этом кричащие младенцы их не пугают - эти пассажиры берут в полет наушники с шумоподавлением.

Позаботились о путешественниках и авиакомпании. Например, у Japan Airlines есть функция, с помощью которой туристы могут заранее проверить на сайте, где на рейсе будут находиться младенцы, чтобы выбрать места подальше от них.