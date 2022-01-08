Qatar Airways продлила бесплатный обмен и возврат авиабилетов

Qatar Airways продлила до 30 сентября 2022 года политику бесплатного обмена и возврата авиабилетов. Она касается бронирований, которые включают перелеты до этой даты, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Правила позволяют без штрафа поменять маршрут и дату вылета, если обратиться до вылета изначального рейса. В случаях, когда новый билет стоит больше старого, необходимо оплатить разницу тарифов и сборов.

Штраф за изменение бронирования не применяется, если новые рейсы будут выполнены до 30 сентября 2022 года.

В маршруте изменить можно конечный пункт. Начальный пункт должен оставаться прежним. Например, если вы изначально бронировали вылет из Киева на Мальдивы, то Киев должен оставаться в бронировании всегда, а Мальдивы можно заменить на Занзибар, Сейшелы или другие пункты.

Полный возврат билета без штрафа можно выполнить как до вылета самолета, так и после. Qatar Airways указывает, что пассажир получит деньги тем же способом, которым оплачивал.

Если он сделал бронирование через сайт авиаперевозчика и оплатил картой, то авиакомпания вернет деньги на карту. Если билет покупался за наличные через агентство, путешественнику необходимо обратиться за возвратом по месту приобретения проездного документа.

На данный момент Qatar Airways имеет одни из самых лояльных условий обмена и возврата авиабилетов среди крупных авиакомпаний. Она ввела эти правила в 2020 году после того, как страны начали вводить карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.