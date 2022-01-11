Индия ввела карантин для туристов

Индия с 11 января ввела недельный карантин для всех иностранных туристов, включая вакцинированных. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В связи с широким распространением новой разновидности коронавируса путешественники, приезжающие в Индию, независимо от статуса вакцинации, обязаны будут пройти семидневный карантин. После его завершения необходимо сдать платный ПЦР-тест, а его результат загрузить на портал Air Suvidha.

Эксперты также советуют российским туристам, которые собрались в Индию, сдать еще один платный ПЦР-тест по прибытии в страну. Его результата необходимо дожидаться в аэропорту.

Однако официальные правила индийских властей предусматривают такой тест лишь для туристов, прибывающих из стран "группы риска".

Еще одним нововведением является комендантский час на Гоа, который действует с 23 часов вечера до 6 утра. Но по словам туристов из Индии, это правило никто не соблюдает. В ночных клубах на побережье этого штата сейчас практически не протолкнуться.