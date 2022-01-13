https://news.day.az/tourism/1426510.html Гражданам еще трех стран разрешили летать в Азербайджан
- Хашимитское Королевство Иордания;
Гражданам еще трех стран разрешили летать в Азербайджан
Разрешен въезд-выезд в Азербайджан авиатранспортом гражданам еще 3 стран и других стран, а также лицам без гражданства, постоянно проживающих в этих странах.
Как сообщает Day.Az, в этой связи Кабинет Министров внес соответствующее изменение в свое постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Это следующие страны:
- Хашимитское Королевство Иордания;
- Республика Кипр;
- Украина.
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