Гражданам еще трех стран разрешили летать в Азербайджан

Разрешен въезд-выезд в Азербайджан авиатранспортом гражданам еще 3 стран и других стран, а также лицам без гражданства, постоянно проживающих в этих странах.

Как сообщает Day.Az, в этой связи Кабинет Министров внес соответствующее изменение в свое постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Это следующие страны:

- Хашимитское Королевство Иордания;

- Республика Кипр;

- Украина.