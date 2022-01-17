Широкомасштабная отмена ограничений в Европе

Коронавирус не исчезнет "по щелчку пальцев", но с появлением "омикрона" пандемия имеет все шансы подойти к концу. Именно такой прогноз озвучили британские учёные, оценку которых поддерживает и континентальная Европа, которая начинает постепенное снятие ковидных ограничений. В итоге декабрьские прогнозы на 2022 год о том, что пандемия скоро закончится, а туризм возродится, вполне могут оправдаться, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Так, ограничения ослабили Дания и Мексика, а вслед за ними и Нидерланды, где вводился полный локдаун, и даже Великобритания. "Растет уверенность в том, что вариант Omicron стремительно перемещает Великобританию в постэпидемическую эпоху", - заявил профессор Джулиан Хискокс из Ливерпульского университета. Он уверил, что уже в 2022 году "жизнь будет почти предпандемической" - по крайней мере, в Великобритании.

Правда, эксперт добавил, что вирус не исчезнет. "Отныне вместо слова "пандемия" мы будем слышать слово "эндемия". Это, несомненно, означает, что Covid будет постоянно присутствовать в нашей жизни", - добавил он. Однако "изменился наш иммунитет к вирусу" - уверяет эксперт. "Мы были уязвимы для вируса, который появился в Ухане два года назад. Это был совершенно новый вирус для нашей иммунной системы. То, что произошло дальше, можно сравнить с броском коктейля Молотова на фабрику фейерверков: Covid распространился по миру со взрывной скоростью, но один и тот же огонь не может гореть с одинаковой интенсивностью вечно", - уверил профессор. В итоге по его словам коронавирус "гаснет" и "будет смешан" с другими эндемическими заболеваниями, такими как грипп, ВИЧ, туберкулез, малярия. При этом медики подчеркивают, что "эндемичность" болезни не означает того, что она лёгкая. Однако в случае с Ковидом есть признаки того, что мы привыкаем к болезни и что наш организм учится бороться с вирусом.