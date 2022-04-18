Ода Италии – страна любви, красоты, истории и искусства

С ней ждешь встречи, как с родным и близким человеком, таким понятным и любимым. Италия - одна из самых притягательных, удивительных, наполненных древностью и только присущим ей колоритом, с неповторимой природой и гостеприимным населением страна в мире. Она тысячи лет притягивает как магнит людей со всего света, желающих вдохнуть ее воздух, увидеть воочию ее красоты, прикоснуться к истории и изысканному искусству.

Наконец, после пандемийного перерыва Azerbaijan Airlines возобновляет прямые авиарейсы из Баку в Милан, так что Италия стала для нас еще ближе и доступнее. Поэтому начнем свою "Оду Италии" именно с этого города.

МИЛАН

Всегда было интересно, почему представительниц прекрасного пола так тянет в Милан, даже больше чем в Париж или Лондон. А все очень просто: именно столица Ломбардии является центром мировой моды, где находится всемирно известный "золотой четырёхугольник" или так называемый "квадрат моды".

Как добраться. Как уже было сказано, в мае возобновятся прямые AZAL из Баку в Милан. В Милане три аэропорта, самый близкий к городу "Мальпенса", откуда до центра ездят автобусы, стоимость проезда до 10 евро. Время в пути около часа, есть более дешёвый вариант, но с пересадкой, что не очень удобно. Есть вариант на электричке Malpensa Express, каждые полчаса, билет стоит 13 евро, время до центра минут 50-55. Такси даже с счётчиком обойдётся не менее 100 евро, но если прилетели ночью, других вариантов нет.

Где остановиться. Сразу скажем, что Милан настолько избалован количеством туристов, что цены в гостиницах не всегда адекватны качеству услуг. Если отбросить в сторону пятизвёздочные статусные отели, то есть неплохой совет, желающим не выбрасывать деньги на ветер: если вы приехали просто отдохнуть, посмотреть достопримечательности, то бронируйте отели в районе Дуомо, порта Гарибальди или Центрального вокзала. Шопоголикам больше подойдёт улица Виа Монтенаполеоне, район "золотой квадрат".

В любом случае, имейте в виду - бронировать надо как можно раньше, цены и так не самые экономичные, ведь это один из самых популярных городов Европы и мира.

Что посмотреть и что такое "золотой квадрат"

Даже если вы прилетели в Милан чисто для шоппинга, грех не посмотреть то, чем славен этот прекрасный город. Прежде всего, это сердце Милана - Duomo di Milano, кафедральный собор Санта Марии Нашенте, красивейшее готическое сооружение из белого мрамора с фигурой Мадонны, покровительницы города. Имейте в виду, что зайти в собор и подняться на смотровую крышу Дуомо, можно только с разрешения охраны, никаких шорт, декольте и открытой одежды.

Старинный замок герцогов Сфорце, XIV века, сейчас это музей, где есть работы Микеланджело и других великих итальянских художников. Вход с бесплатным билетом, но есть и платные залы, за 15 евро. На территории замка есть прекрасный сад с водоёмом с золотыми рыбками.

В Милане очень много художественных галерей и музеев, с картинами самых известных мастеров, галерея Брера, Амброзиана, галерея современного искусства в бывшей вилле Наполеона. Отдельно стоит отметить Национальный музей науки и техники "Леонардо да Винчи". Самая знаменитая фреска великого Леонардо "Тайная вечеря", именно подлинник, находится в небольшой церкви Санта-Мария- делле-грацие, в бывшей трапезне монастыря.

Именно в Милане и самый древний торговый пассаж Виктора Эммануила Il и самый знаменитый оперный театр в мире "Ла Скала", то есть это город и торговли и искусства. Из современных зданий вам очень понравится небоскрёб Боско Вертикале - вертикальный сад, это жилой комплекс из двух зданий в районе Порта Нуова.

Ну и, конечно, район "золотой квадрат" - место паломничества для шопоголиков, ведь Милан - это центр мировой моды и шоппинга. В десяти минутах ходьбы от центра города, в него входят улицы Монтенаполеоне, Спига, Джезу, Боргоспессо и Сант Андреа, а ещё и Виа Маргера.

Именно этот район и привлекает в Милан сотни тысяч модниц со всего мира. Здесь находятся бутики всех всемирно известных марок одежды, обуви, парфюмерии, аксессуаров и ювелирного искусства - Prado, Gucci, Ferragamo, Dior, Louis Vuitton, Hermes, Armani, всех не перечислить, короче "женский рай".

Что поесть в Милане

В первую очередь, попробуйте бусекку, горячее блюдо из потрохов и фасоли, а также оссобуко, традиционное миланское мясное блюдо. Ну, и конечно, ризотто по-милански и местные котлеты, а на десерт закажите барбаджаду, шоколадно-кофейный коктейль. Цены не самые низкие, скорее наоборот, но ведь Милан город довольно дорогой, так что не удивляйтесь!

Как передвигаться по Милану

Наиболее удобный вариант, это метро, очень много станций, рядом со всеми достопримечательностями города. Хорошо развита и сеть трамваев, билеты подходят для всех видов общественного транспорта и стоят от 1,5 евро на 90 минут после компостирования. Такси довольно дорогое, да и на счётчик надо посматривать, таксисты в Милане любят "лопушить" туристов. Легальные такси белого цвета и их лучше заказывать, а не голосовать.

РИМ

Наверное, было бы неправильным прилететь в Италию и не посетить её столицу. Для этого лучший вариант, конечно, поехать из Милана в Рим на скоростном поезде İtaloTreno, за 3 часа 40 минут и от 30 до 120 евро, в зависимости от класса.

Что посмотреть. Рим - не только " Вечный город", но и необъятный в смысле того, что здесь можно посмотреть. Но если у вас всего пара дней, то есть обязательный минимум достопримечательностей этого красивого, древнего и очень шумного города.

1. Ватикан. Это суверенное,отдельное от Италии государство в центре Рима площадью в 44 гектара и населением менее тысячи человек, колыбель христианского мира и резиденцией Папы Римского. Ватикан ежегодно посещают 5 миллионов туристов и паломников, чтобы посмотреть площадь Святого Петра, Собор Святого Петра, Сикстинскую Капеллу, музеи Ватикана, где хранятся самые дорогие (как в историческом, так и в ценовом смысле) шедевры мировой культуры и искусства.

2. Колизей. Один из самых древних и знаменитых сооружений мира, амфитеатр, в котором проходили гладиаторские турниры и празднования Древнего Рима. Билет нужно резервировать заранее, стоит 18 евро.

3. Римский форум. Это небольшой четырёхугольный деловой центр Древнего Рима, что-то вроде рынка или места собраний. Билет также стоит 18 евро, но можно не бронировать.

Капитолий, Пантеон, площадь Навона, Испанская лестница, фонтан ди Треви - все эти места, символы старого Рима, но есть и Рим современный, не менее интересный.

Это любимое место как римлян, так и тысяч туристов - площадь Венето, Республики и Барберини, со множеством магазинов, кафе и ресторанов, вечно заполненное и никогда не спящее. Рим -это город шумных и импульсивных людей, постоянно жестикулирующих и очень жизнерадостных, не стесняющихся выражать свои эмоции и чувства прилюдно.

Город не самый чистый и ухоженный, есть проблемы с общественным транспортом, но всё это покрывается атмосферой старины и причастности к древней истории. Рим из тех городов, в который хочется возвращаться, его нельзя игнорировать, если вы любите путешествовать. Город музеев, театров и старинных артефактов, требует к себе отдельного внимания, не менее одной недели. А чтоб ознакомиться с местной кухней и недели не хватит, ведь количество сортов пиццы, лазаньи, пасты и джелато исчисляется десятками, если не больше. Так что, однодневным визитом из Милана вам не обойтись, планируйте отдельную поездку в "Вечный город"!

ВЕНЕЦИЯ

Еще один итальянский город, который просто необходимо посетить именно сейчас, так как постоянно поднимающийся уровень моря со временем может его просто поглотить.

Из миланского вокзала Centrale ежечасно выезжают поезда в Венецию, дорога занимает 2,5 часа. Если покупать заранее, то билет обойдётся от 20 до 30 евро, в зависимости от класса купе.

Что посмотреть и как передвигаться. Так как Венеция - город на воде, вам надо начать знакомство с этим уникальным городом с Гранд канала, главной артерии, делящей Венецию на две части. Это самый красивый и большой канал, около 4 км, по краям которого вы увидите много красивейших особняков и палаццо. Для этого надо воспользоваться вапоретто, речным трамвайчиком, по маршруту 1, идёт до острова Лидо со множеством остановок. Но лучше сойти на главной площади города - у площади Сан-Марко. Билет на 75 минут на вапоретто стоит 7,5 евро, на сутки - 20 евро.

Площадь Сан-Марко (Наполеон называл его "самой роскошной гостиной Европы) - это визитная карта Венеции. Здесь находится одноимённый собор, где хранятся мощи Святого Апостола Марка, самый знаменитый дворец Дожей и кампанила, 99 метровая колокольня, откуда открывается великолепный вид на город и море. Именно здесь проходит знаменитый Венецианский фестиваль, именно с этой кампанилы Галилей демонстрировал свой первый телескоп. Вход во дворец Дожей, где жили правители Венеции, стоит 25 евро, но по этому билету можно пройти и в музей Коррера, археологический музей.

Уникальное сооружение на площади это и часовая башня Сан -Марко, с символом города на верхушке в виде льва. Соборы и церкви Венеции - это отдельная тема, здесь их более 150 и все они шедевры архитектуры с великолепными фресками и картинами известных мастеров - собор Санта-Мария -де -Салюте, собор Санти-Джованни, собор Санта-Мария-Глариоза, церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто, Сан-Закария. Более двухсот палаццо по берегам Гранд-канала и каждое из них по своему уникальное и являются шедеврами архитектурного зодчества.

Особый рассказ о мостах Венеции, их здесь более 400, а самые знаменитые - это наиболее шумный и популярный среди туристов мост Риальто, мост Академии возле самого знаменитого музея Галереи Академии, мост Скальци у ж/д вокзала Санта-Лючия. Один из старейших и популярных мостов Венеции - мост Вздохов, любимое место влюблённых пар и романтиков, на Рио ди Палацио.

Нельзя побывать в Венеции и не воспользоваться самым романтичным и самым популярным в мире транспортом - венецианской гондолой. Это один из главных символов города, имеющий тысячелетнюю историю и до сих пор привлекающий сюда миллионы туристов. Все гондолы окрашены в чёрный цвет и носят романтическое название "чёрные лебеди", управляют ими профессиональные гондольеры в униформе - чёрный классические брюки и футболка с синими или красными полосками. Стоит получасовая поездка 80 евро, после 7 вечера уже 100 евро. Имейте в виду, что если нанимать гондолу у пристани Сан-Марко или моста Риальто, поездку сократят на пять минут.

Очень сложно рассказать всё об этом удивительном городе в небольшом формате, его просто надо посетить и лично познакомиться, ведь Венеция это не только красивые каналы, палаццо и соборы, музеи и мосты, здесь много чего необычного для нас. Всё это великолепие надо увидеть своими глазами, ведь это город Венецианского кинофестиваля и Венецианского карнавала, самых популярных мероприятий в Европе. Так что, при малейшей возможности, не упустите свой шанс и эта поездка запомнится вам на всю жизнь!

P.S. Когда проголодаетесь, обязательно попробуйте местное карпаччо с сырым мясом и пармезаном, ну и, конечно, морепродукты здесь наисвежайшие. Имейте в виду, что цены в ресторанах и кафе здесь не самые демократичные, город приучен к богатым туристам!

ФЛОРЕНЦИЯ

Вся Италия гордится этим городом - "колыбелью эпохи Возрождения", давшей миру Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилея и многих других гениев искусства, науки и техники.

Как добраться из Милана. Самый удобный вариант, конечно, İtaloTreno, скоростной поезд за два часа и минимальные 20 евро за билет.

Что посмотреть. Флоренция - это как музей под открытым небом, осмотреть все его красоты за день или два нереально, но обязательный минимум есть.

1. Галерея Уфицци. Это, конечно, не Лувр и даже не Эрмитаж, но выставленные здесь картины и статуи поражают одними только именами авторов - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ботичелли, Рубенс, Тициан, Гойя, Веласкес, Рембрандт и другие гиганты мира искусства. Галерея находится в центре города, билет стоит от 20 евро (детям до 18 бесплатно).

2. Дуомо. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре или Дуомо - четвёртая по величине церковь Европы с кампанилой работы Джотто, высотой более 80 метров. Уникальное и красивейшее сооружение итальянских мастеров поражает своей архитетурой и размерами ( на входе в собор действует дресс-код).

3. Базилика Санта-Кроче. Очень популярная среди туристов самая большая в мире францисканская церковь, расписанная фресками Джотто, с гробницами великих людей Флоренции.

4. Палаццо Веккьо и мост Веккьо. Очень красивое здание XIV века, служащее сейчас ратушей и мост того же века перед галереей Уфицци.

В общем, во Флоренции десятки палаццо и площадей, музеев и галерей, достойных вашего внимания, для этого даже не стоит пользоваться транспортом, так как много интересного в пешей доступности от центра.

Совет: будучи здесь, обязательно попробуйте флорентийский стейк с местным тосканским вином и лампредотто, местный бутерброд с зелёным сальса-верде, не пожалеете!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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